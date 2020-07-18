РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В подмосковном Подольске во время фестиваля «Симфония лета» 29 августа прозвучат произведения Петра Чайковского, а 30 августа на фестивале «Славянское подворье» будут читать стихотворения Сергея Есенина, сообщается на сайте администрации округа.

29 и 30 августа на Певческом поле в Дубровицах пройдет праздник двух фестивалей. На 29 августа запланирован фестиваль «Симфония лета» – это праздник классического искусства, который предложит зрителям выступления артистов в таких жанрах, как опера, оперетта, балет, симфонические произведения.

«В 2020 году фестиваль «Симфония лета» посвятят 180-летию Петра Чайковского. А 30 августа – в последнее воскресенье лета – на Певческом поле планируется провести XII Открытый межрегиональный фестиваль народного творчества «Славянское подворье». Если в прошлом году он был посвящен Году театра, то в этом году в его канву будет вплетена литературная дата – 125-летие со дня рождения Сергея Есенина. Его стихотворения будут звучать во время праздника», – говорится в сообщении.

В текущем году хохломская роспись станет единым стилем «Славянского подворья». На нем представят интересные творческие коллективы из Подольска, Московской области, Москвы и других регионов России. Подтверждение от всех участников, приглашенных на эти фестивали, уже получено. В настоящее время идет видеопросмотр номеров, так как на фестивале особые требования к качеству исполнения и тематике.

Фестивали уходящего лета состоятся, если в Московской области отменят ограничения на проведение массовых мероприятий. Это произойдет в случае полного предотвращения опасности заражения коронавирусной инфекцией в общественных местах.

В 2019 году фестиваль «Славянское подворье» стал победителем Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт - 2019», а также получил статус областного.