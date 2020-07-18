РИАМО - 18 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что очное образование невозможно заменить онлайн-уроками, потому что общение с учителями — это не только учебный процесс, но также психологический и воспитательный.

Столичные школьники перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Закончился учебный год для учеников тоже онлайн.

«Все познается в сравнении. Мы <...> привыкли к этой системе, когда учитель напрямую общается с учеником, начитывает материал, спрашивает. Это наша обычная школьная жизнь. Я думаю, ее невозможно заменить, даже не нужно пытаться», — сказал мэр в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что в школе также важно общение детей друг с другом.

Собянин подчеркнул, что именно пандемия помогла оценить возможности онлайн-образования.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.