РИАМО - 18 июл. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что праздничные мероприятия ко Дню города в Москве в текущем году состоятся по расписанию, если ситуация с Covid-19 не ухудшится.

«На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет», — сказал Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».