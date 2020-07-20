РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Горячую и холодную воду отключат в понедельник из-за ремонтных работ в ряде домов в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«В связи с проведением ремонтных работ 20 июля с 9:00 до 17:00 в микрорайоне Опалиха будет отключена подача холодной воды в домах №№17, 17А по улице Геологов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в это же время горячую воду отключат в домах №№ 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 10А, 10Б, 17, 17А по улице Геологов, №№25А и 25Б по улице Пушкина и в доме №7 по переулку Островского.