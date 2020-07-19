РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июл. На базе центра единоборств СК «Строитель» в воскресенье состоятся соревнования по быстрым шахматам среди жителей городского округа Мытищи, посвященные Международному дню шахмат, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации горокруга.

«Прибытие участников с 10:00 до 10:45. Открытие соревнований в 11:00. В рамках мероприятия перуанский шахматист, гроссмейстер 2009 года и уроженец Мытищ Георгий Хорхевич Кастаньеда проведет мастер-класс. В составе сборной Перу он являлся участником 34-й Олимпиады 2000 года в Стамбуле. Также Кастаньеда - старший тренер Русской шахматной школы», - говорится в сообщении.

Среди учеников перуанского шахматиста есть чемпионы и призеры первенств Москвы, этапов Кубка России, международных турниров.

«Кастаньеда - автор программ «64 шахматных легенды» и «Великие турниры прошлого». В течение 10 лет государственный тренер сборных Перу воспитал ряд латиноамериканских гроссмейстеров, международных мастеров, чемпионов мира и медалистов. Преподает на русском, английском, испанском языках», - отмечается в сообщении.

Мероприятие состоится по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, 28. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(925)-842-70-81 - Анатолий Алифиров.