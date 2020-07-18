РИАМО - 18 июл. Подрядчик строительства в аэропорту Шереметьево достиг компромисса с рабочими по денежным выплатам, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее в интернете появилась информация об отказе рабочих продолжать стройку на взлетно-посадочной полосе №1 из-за невыплаты сверхурочных. К строителям выезжала следственно-оперативная группа, в ходе которой опросили свыше 90 человек, а также глав строительной организации и бухгалтеров.

«В части оформления трудовых отношений нарушений не выявлено. Со всеми работниками, осуществляющими строительные работы на территории аэропорта, соответствующим образом заключены трудовые договора. Они регулярно получают выплаты два раза в месяц», — отмечается в сообщении.

Сотрудники фирмы обеспечены жильем, питанием, форменной защитной одеждой. Кроме того, работодателем предусмотрены отдельные премии за успешную работу, начисляемые на усмотрение руководства.

В ходе встречи работников с руководством строительной компании достигнут компромисс.