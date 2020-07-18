РИАМО - 18 июл. В Красногорске 20 человек и семь единиц техники ликвидируют разлив дизельного топлива после затопления буксира «Янтарь» в акватории Москвы-реки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Привлекаемые силы и средства: семь единиц техники, 20 человек, в том числе от МЧС три единицы техники, семь человек», — отмечается в материале.

Утечка произошла в субботу на площади 20 квадратных метров.

Радужное пятно обнаружили в районе улицы Центральной возле дома 89. Владелец накануне пришвартовал судно, а утром оно оказалось подтопленным.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина отметила, что главная задача сейчас — извлечь баркас из воды и не допустить дальнейшего разлива.