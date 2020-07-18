РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили 10 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 063 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.
В Подмосковье за сутки выявлено 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
«В Люберцах выявили за сутки 10 случаев коронавируса. Всего в округе 2 063 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили два новых случая инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 324 случая Covid-19. В Дзержинском выявили один новый случай Covid-19, общее число заражений в округе достигло 566.
Всего в Московской области зафиксировано 61 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 048 заболевших. Выздоровели и выписались 43 048 человек.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
18 ИЮЛЯ
- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.
- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.
- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.
- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.
- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.
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