РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили 10 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 063 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявлено 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«В Люберцах выявили за сутки 10 случаев коронавируса. Всего в округе 2 063 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили два новых случая инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 324 случая Covid-19. В Дзержинском выявили один новый случай Covid-19, общее число заражений в округе достигло 566.

Всего в Московской области зафиксировано 61 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 048 заболевших. Выздоровели и выписались 43 048 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.