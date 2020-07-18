РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. Жителям подмосковных Люберец в рамках открытой тренировки показали правильную технику выполнения берпи, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

Открытая тренировка прошла в субботу в парке «Наташинские пруды» в рамках проекта «Парковый спорт». Мероприятие провел член правления «РосМолСпорт Московской области», директор экстремального силового шоу «Русский характер» Сергей Чуприна.

«Особое внимание было уделено разминке, где спортсмен рассказал о частых ошибках новичков и дал свои профессиональные рекомендации. После разминки тренировка началась с упражнений на ноги, а именно эффективного для их проработки приседа. После этого участникам тренировки было предложено выполнить элемент кроссфита - берпи - упражнение, в котором сочетается сразу несколько движений: приседание, отжимание и выпрыгивание», - говорится в сообщении.

В конце спортивного мероприятия Чуприна выполнил один номер из арсенала сценического экстрима - разорвал несколько сложенных колод карт за спиной.

Помогали в проведении мероприятия лидеры РОО «РосМолСпорт Московской области» Александр Валутов, Сергей Агаджанян, Игорь Ковров, Александр и Павел Цимлянские.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» и МУ «Парк культуры и отдыха» при поддержке группы компаний IP-HOME.