РИАМО - 18 июл. Сериал «Чернобыль» получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), пишет Газета.ru.

«Чернобыль» был отмечен в 14 категориях, в том числе и как «Лучший мини-сериал». Сериал получил награды за операторскую работу, музыку, монтаж, костюмы, работу художника и звук», — отмечается в материале.

Кроме того, отдельной награды был удостоен режиссер картины швед Йохан Ренк.

Сериал «Чернобыль» вышел в 2019 году. Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. Сериал был тепло воспринят как критиками, так и телезрителями по всему миру.