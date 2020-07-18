РИАМО - 18 июл. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту затопления буксира «Янтарь» в акватории Москвы-реки в Красногорске, сообщается на сайте ведомства.
«В результате затопления произошла утечка дизельного топлива», — отмечается в материале.
Проведение проверки поручили московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
По результатам проверки будет принято решение о соответствующих мерах прокурорского реагирования.
В подмосковном Красногорске в субботу утром из подтопленного частного судна произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку.
Владелец накануне пришвартовал судно на улице Центральной в районе дома 89, утром судно оказалось подтоплено.
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