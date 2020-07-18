РИАМО - 18 июл. В Москве количество автомобилей на дорогах увеличилось на 20 тысяч по сравнению с прошлой неделей, а в сравнении с прошлым годом — на 6%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Каршеринг — число поездок сегодня (в субботу - ред.) составило 53 тысячи», — отмечается в материале.

По данным на 14 часов субботы, на 24% снизился пассажиропоток метро, по сравнению с прошлом годом, и на 10 тысяч поездок, по сравнению с прошлой неделей.

На 19% уменьшилось количество поездок на наземном транспорте по сравнению с прошлым годом, однако на 20 тысяч выросло число поездок, по сравнению с прошлой неделей.

На 29% сократился пассажиропоток в пригородных электричках по сравнению с прошлым годом, но увеличился на 40 тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей.

Число поездок на такси снизилось на 2% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с прошлой неделей — увеличилось на одну тысячу поездок.

Загруженность дорог составила три балла. Данный показатель не изменился по сравнению с прошлых годом и прошлой неделей.