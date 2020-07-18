РИАМО - 18 июл. В столице с 2019 года спрос на велосипеды вырос в два раза, по данным «Яндекса», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Выросла и популярность велопроката. С начала июля вы совершили уже больше 570 тысяч поездок на городских велосипедах. И это в полтора раза больше, чем в прошлом году!» — отмечается в материале.

В 2019 году москвичи искали 1,1 миллиона раз фразу «купить велосипед», совершили покупки 7 тысяч раз.

В 2020 году купить велосипеды хотели 2,3 миллиона раз, а совершили покупки 14 тысяч раз.

В столице общая протяженность велодорожек составляет 69 километров.