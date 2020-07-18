РИАМО - 18 июл. Правительство России выделит отечественным экспортерам средства для компенсации затрат на сертификацию продукции для внешних рынков, сообщает Газета.ru.

«Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции», — отмечается в материале.

На субсидии планируется выделить свыше 450 миллиардов рублей.

Решение о поддержке принято на фоне кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мера направлена на упрощение выхода российских компаний на зарубежные рынки.