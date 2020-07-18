РИАМО - 18 июл. Исследование Wanta Group показало, что жители российских городов-миллионников стали чаще отказываться от ношения масок и перчаток в общественных местах, сообщает РБК.

«Число опрошенных, которые носили средства защиты в продуктовых магазинах, в начале июля уменьшилось с 86% до 81% по сравнению с последней неделей июня», — отмечается в материале.

В парках 18% опрошенных граждан надевали защиту в конце июня, а в начале июля — только 14%. В салонах красоты 60% посетителей использовали маски и перчатки в конце июня, а в начале июля — только 53%.

Примечательно, что москвичи чаще жителей других городов носят перчатки помимо маски.

Среди опрошенных жителей столицы число тех, кто обычно использует средства защиты в общественном транспорте, банках, магазинах и ТЦ составила 35%, 34%, 40% и 30% соответственно. В регионах этот показатель оказался значительно ниже — 14%, 15%, 11% и 11%.

Что касается вопроса нахождения в масках в кинотеатрах, то респонденты заявили, что готовы побыть в масках, но только на короткое время. Не снимать маски совсем готовы только 37% опрошенных.

На улицах Москвы отменен обязательный масочный режим, но рекомендации по их использованию в транспорте и торговых точках сохраняются.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.