РИАМО - 18 июл. С жалобой на шумных соседей по коммуналке можно будет обратиться в полицию или Роспотребнадзор, такой законопроект рассмотрят депутаты Госдумы в ближайшее время, сообщает Nation News.

Согласно законопроекту, жильцы коммунальных квартир будут обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и режим тишины в ночное время. Иначе нарушителям выпишут штраф, возможны и более жесткие санкции при повторном нарушении.

«Чтобы доказать нарушение режима тишины, нужно предоставить результаты официального замера уровня шума специалистами Роспотребнадзора или иными аккредитованными организациями. Значит, надо подгадать тот самый момент, когда сосед громко слушает музыку или делает ремонт и пригласить замерщика шума», — сказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Сусана Киракосян.

амостоятельно записанных аудио- и видеоматериалов будет недостаточно. Замер должны провести аккредитованные органы. Специалист отметила, что жители дома могут быть уверены, что им помогут в полиции и Роспотребнадзоре.

Сегодня практика доказывания нарушений неутешительная, потому что проблематично зафиксировать нарушение проверяющими.

Киракосян отменила, что положительной стороной законопроекта является продвижение соседских обязанностей на федеральный уровень. Собственники начнут более тщательно подбирать арендаторов и прописывать в договорах обязанности в отношении соседей.



Однако эксперт отметила, что проблема администрирования нарушений не решится с принятием нового законопроекта. Доцент считает, что нужно дать возможность устанавливать факт нарушения путем составления коллективного акта с участием пострадавшего соседа.

Кроме того, есть вероятность, что закон будут использовать против неугодных соседей. Например, в полицию могут пожаловаться на гражданина, которые не может унять лай своей собаки или любитель поиграть на музыкальном инструменте в «детское» время.