РИАМО - 18 июл. С жалобой на шумных соседей по коммуналке можно будет обратиться в полицию или Роспотребнадзор, такой законопроект рассмотрят депутаты Госдумы в ближайшее время, сообщает Nation News.
Согласно законопроекту, жильцы коммунальных квартир будут обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и режим тишины в ночное время. Иначе нарушителям выпишут штраф, возможны и более жесткие санкции при повторном нарушении.
амостоятельно записанных аудио- и видеоматериалов будет недостаточно. Замер должны провести аккредитованные органы. Специалист отметила, что жители дома могут быть уверены, что им помогут в полиции и Роспотребнадзоре.
Сегодня практика доказывания нарушений неутешительная, потому что проблематично зафиксировать нарушение проверяющими.
Киракосян отменила, что положительной стороной законопроекта является продвижение соседских обязанностей на федеральный уровень. Собственники начнут более тщательно подбирать арендаторов и прописывать в договорах обязанности в отношении соседей.
Однако эксперт отметила, что проблема администрирования нарушений не решится с принятием нового законопроекта. Доцент считает, что нужно дать возможность устанавливать факт нарушения путем составления коллективного акта с участием пострадавшего соседа.
Кроме того, есть вероятность, что закон будут использовать против неугодных соседей. Например, в полицию могут пожаловаться на гражданина, которые не может унять лай своей собаки или любитель поиграть на музыкальном инструменте в «детское» время.
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