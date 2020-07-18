РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Талалихина в субботу прошло профориентационное мероприятие для детей, подростков и молодежи, на нем можно было узнать об учреждениях профобразования и вакансиях для трудоустройства, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина состоялось профориентационное мероприятие для детей, подростков и молодежи «Мы направляем!». С инициативой его проведения в регионе выступило Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия». Подольск стал одной из основных площадок мероприятия в Южном Подмосковье.

«В ходе мероприятия свои стенды представили около 20 учреждений профессионального образования Подольска, прошла выставка прикладного творчества, мастер-классы от учреждений по работе с молодежью и МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», - сказал руководитель общественной приемной местного отделения «Единой России», исполнительный секретарь местного отделения Евгений Налетов.

По его словам, мероприятие направлено на информирование молодежи о возможностях получения в Подольске профессионального и специального образования, различных знаний и навыков, помощи в выборе профессии и трудостройстве.

Вакансии и попомощь в профориентации предлагал ГКУ МО «Подольский центр занятости населения». Можно было поиграть в профориентационные игры от центра социально-психологической помощи молодежи «Юность» и поучиться визажу на мастер-классах компании «Мэри Кей».