РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В подмосковном Подольске в ходе пьяной ссоры убили 65-летнего мужчину, нападавшему 60 лет, он находится с ножевыми ранениями в больнице, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В Подольске 17 июля около 8:00 на улице Щеглова произошла пьяная поножовщина двух мужчин 1960 и 1955 годов рождения. По пути в медучреждение 65-летний мужчина скончался», - сказал сотрудник.

По его словам, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.