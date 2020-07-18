РИАМО - 18 июл. Сборка грузового корабля «Прогресс МС-15» и ракеты-носителя «Союз» завершена на космодроме Байконур, старт назначен на 23 июля, сообщает Газета.ru.

«На грузовом корабле по сверхбыстрой двухвитковой схеме доставят топливо, воду и необходимые предметы на Международную космическую станцию», — отмечается в материале.

В Роскосмосе подчеркнули, что полет корабля продлится всего чуть более трех часов. Это будет уже пятый полет «Прогресса» к МКС с использованием сверхбыстрой схемы.