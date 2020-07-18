РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на Ихтиманской площади начали укладывать асфальт, работы завершат до конца дня, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».



«В микрорайоне Климовск на Ихтиманской площади укладывают асфальтовое покрытие толщиной семь сантиметров. Работы завершат до конца 18 июля», - говорится в сообщении.

Также в субботу планируют завершить работы по укладке отфрезерованных участков на улице Железнодорожная.