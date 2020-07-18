РИАМО - 18 июл. Для посетителей тематического парка «Острова Мечты» с субботы открылся благоустроенный ландшафтный парк площадью 44 гектара, вход для гостей свободный, говорится в сообщении пресс-службы «Острова мечты».

«Окруженный Москвой-рекой ландшафтный парк «Острова Мечты» – идеальное место для семейного отдыха, прогулок с детьми, активных развлечений и подвижных игр, где каждый посетитель найдет занятие по душе», — отмечается в материале.

Парк начинается на Центральной аллее, где находится анфилада фонтанов и семь цветников. В цветниках высадили более 20 тысяч цветов и растений, в том числе шалфей, молочай, котовник, гвоздика и другие. Всего в ландшафтном парке высажено свыше 40 тысяч цветов.

На центральной аллее с правой стороны находится южный ландшафтный парк для семейного отдыха. Здесь расположен каскад из водоемов с фонтанами площадью 4,9 тысячи «квадратов», также оборудована зона для отдыха с 200 деревянными шезлонгами, плетеными креслами и диванами.

Южный парк с двух сторон окружен двумя цветниками в форме восьмигранников, каждый площадью около одной тысячи квадратах метров. В парке высажена живая изгородь из 80 тысяч кустов кизильника. Для детей в южном парке оборудованы игровые комплексы, площадки покрыты ярким ударопоглощающим покрытием.

Слева от центральной аллеи расположен северный ландшафтный парк, его символом является липовая аллея, который высадили еще в 60-е годы прошлого века. В этой части ландшафтного парка можно спуститься вдоль живописных зеленых склонов к Нагатинскому затону.

В скором времени рядом с аллеями для посетителей появятся пять спортивных площадок, две – футбольные, три – баскетбольные, а также пять столов для настольного тенниса.