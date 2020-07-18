РИАМО - 18 июл. Именитые спортсмены Светлана Петрачина и Роман Рогов вручили золотые знаки отличия ГТО в Электростали 17 участникам, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

За время работы мобильную площадку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» посетили 250 человек. Участники выполняли нормативы по подтягиваниям, отжиманиям, рывку гири, упражнениям на пресс, наклону вперед из положения стоя и прыжкам в длину. Перед началом испытаний им замерили температуру и раздали средства индивидуальной защиты.

«Чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Петрачина и призер чемпионатов Европы по хоккею на траве и индорхоккею Роман Рогов вручили участникам 17 золотых знаков отличия ГТО», — отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что на данный момент площадки ГТО могут принять только пять групп по 50 человек. Это сделано специально для сохранения социальной дистанции.

«Участие в выполнении нормативов — занятие не только приятное, но еще и полезное. Для взрослых это хорошая возможность испытать силы и оценить уровень своей физической подготовки. А золотые знаки отличия ГТО, заработанные школьниками, дают возможность получения дополнительных баллов при зачислении в вузы», — добавил министр.