РИАМО - 18 июл. В Подмосковье проводят доследственную проверку после затопления буксира в акватории Москвы-реки и разлива дизельного топлива, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Частный буксир затонул в подмосковном Красногорске. В результате этого произошла утечка дизельного топлива и образовалось радужное пятно на поверхности воды.

«Следственными органами устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным областного МЧС РФ, для устранения разлива привлекались пять единиц техники и 15 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.