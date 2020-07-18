РИАМО - 18 июл. В элитном отеле «Петр Первый» в Москве обнаружено тело 26-летней популярной Instagram-блогерши Анны Амбарцумян, известной под ником Королева, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 17 июля. О погибшей в полицию сообщила служба безопасности отеля. Номер был закрыт изнутри. Девушка была полностью раздета и пролежала мертвой порядка восьми часов. Эксперты осмотрели тело и не нашли признаков насильственной смерти.

«В номере обнаружили таблетки, которые являются популярными обезболивающими. Они продаются в аптеках без рецепта», — отмечается в материале.

На Instagram-аккаунт погибшей подписаны свыше 366 тысяч человек. Девушка была участницей различных ток-шоу. Себя она назвала экстрасенсом и сексологом.