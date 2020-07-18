РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. Жители поселка Красково и деревень Марусино и Мотяково подмосковных Люберец попросили обратить внимание на организацию торговой деятельности, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Традиционный объезд провел Ружицкий в субботу по территории поселка Красково, деревень Марусино и Мотяково.

«Много вопросов вызывает состояние придорожной территории, несвоевременный покос травы, благоустройство и содержание дворов и общественных пространств. Жители также просили обратить внимание на организацию торговой деятельности», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все вопросы и предложения будут учтены и приняты в работу.

«Грамотное и конструктивное взаимодействие с жителями позволит нам максимально эффективно отрабатывать все возникающие вопросы», - резюмировал Ружицкий.