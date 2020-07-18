РИАМО - 18 июл. Назначенное на субботу голосование за кандидатов в члены новых составов муниципальных общественных палат Московской области приостановлено по техническим причинам, сообщается на сайте Общественной палаты Подмосковья.

«По сравнению с 2017 годом, количество желающих проголосовать было превышено в несколько десятков раз. По этой причине подрядная организация, обслуживающая сайт Общественной палаты Московской области, не смогла справиться с возникшей нагрузкой на сервер сайта. В связи с этим голосование 18 июля 2020 года приостановлено», — отмечается в сообщении.

Результаты этого голосования учитываться не будут. При этом, все желающие могут проголосовать повторно, такая возможность всем будет предоставлена.

После проведения необходимых технических мероприятий повторное голосование будет проведено в онлайн-формате на этом сайте в период с 24 по 30 июля.