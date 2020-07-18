РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В подмосковном Подольске шесть выпускников получили 100 баллов по литературе на основном этапе ЕГЭ, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ шесть выпускников школ городского округа Подольск получили максимальный результат – 100 баллов по литературе», – говорится в сообщении.

Это Арсений Константинов (школа №1 микрорайона Климовск), Алина Машникова (лицей №23), Мария Назарова (школа №29), Анастасия Соловова (школа №35), Ирина Суюшова (Толбинская школа), Ярослава Плаксина (лицей «Экус»).

Власти Подольска поздравили выпускников и пожелали им дальнейших успехов и таких же высоких результатов.