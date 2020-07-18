РИАМО - 18 июл. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на гибель фигуристки Екатерины Александровской, сообщает Газета.ru.

Тело 20-летней чемпионки мира среди юниоров нашли в районе улицы 1905 года в Москве. По предварительным данным, она выпала из окна.

«Мы будем по тебе скучать, малышка. Соболезнования семье», — написала Медведева в Instagram-аккаунте.

Александровская выступала в парном катании за Австралию с Харли Уиндзором. Они завоевали золото юниорского чемпионата мира в 2017 году.

В последнее время девушка тренировалась в Канаде, но после травмы вернулась в Россию. У нее развилась депрессия, и спортсменка ходила к психологу.