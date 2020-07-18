РИАМО - 18 июл. Этапы переселения участников программы реновации жилфонда в Москве будут объявлены до конца текущего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, планы по реновации в городе сохранены, несмотря на пандемию Covid-19.

«График переселения не сдвинется ни коим образом, потому что стройку мы не останавливали. <…> Проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы», — сказал Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Мэр назвал программу реновации принципиально важной для столицы.

«У нас не было никакой задачи урезать эту программу, <…> она принципиально важная для нас, будем продолжать», — подчеркнул Собянин.

Всего по программе реновации переселятся в новостройки жители 5174 столичных домов. Программа была утверждена в августе 2017 года.