РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 июл. В Домодедове за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировано 1858 случаев Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 173 новых случая заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 1048 человек. Выздоровели и выписались 43 048 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 1858 (+12)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.