РИАМО - 18 июл. В Подмосковье за сутки выявили 173 случая заражения коронавирусной инфекцией, лидирует Красногорск — там выявлено 17 новых случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки зарегистрировано 13 случаев в Подольске, 12 — в Домодедове, 10 — в Люберцах, девять — в Королеве, восемь — в Серпухове, по шесть случаев — в Раменском и Коломенском округах, Луховицах, по пять случаев — в Воскресенске, Клину, Одинцовском округе, Химках, Егорьевске, четыре случая — в Мытищах, Зарайске, Реутове и Щелкове.

По три случая зафиксировано в Балашихе, Рузском округе, Кашире, Ленинском округе, Пушкинском округе, Протвине, Сергиево-Посадском округе и Чехове. По два случая — в Богородском округе, Дмитровском округе, Долгопрудном, Котельниках, Лобне, Орехово-Зуевском округе, Павловском Посаде и Ступине.

В Дзержинском, Жуковском, Истре, Фрязине, Черноголовке выявили по одному случаю заражения.

Ни одного нового случая коронавируса не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамском округе, Дубне, Звездном городке, Ивантеевке, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Можайском округе, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Озерах, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Талдоме, Шатуре, Шаховской, Электрогорске и Электростали.

В Московской области за весь период пандемии выявлено 61 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 1048 человек, выздоровели 43 048 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.