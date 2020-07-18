РИАМО - 18 июл. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что старение клеток – это программируемый процесс, а не следствие накопления вредных веществ, сообщает Газета.ru.
Доклад об исследовании опубликовал научный журнал Science.
На основе исследования ученые разработали модели, которые препятствуют старению.
Исследователи пришли к выводу, что изменение хроматина и уменьшение митохондрий являются законсервированными процессами. Они и приводят к старению клеток.
Однако специалисты так и не выяснили, по какому пути пойдет старение той или иной клетки.
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