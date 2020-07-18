РИАМО - 18 июл. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что старение клеток – это программируемый процесс, а не следствие накопления вредных веществ, сообщает Газета.ru.

Доклад об исследовании опубликовал научный журнал Science.

«К такому выводу специалисты пришли после изучения дрожжевых клеток, которые, как оказалось, имеют две разные формы старения: одна стареет из-за деградации ядрышек, другая — из-за поражения митохондрий», — отмечается в материале.

На основе исследования ученые разработали модели, которые препятствуют старению.

Исследователи пришли к выводу, что изменение хроматина и уменьшение митохондрий являются законсервированными процессами. Они и приводят к старению клеток.

Однако специалисты так и не выяснили, по какому пути пойдет старение той или иной клетки.