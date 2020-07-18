РИАМО - 18 июл. Жители Москвы перевели на благотворительность баллы на сумму 28,6 миллиона рублей, полученные в рамках программы «Миллион призов», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Один балл равен одному рублю. Средства получили фонды, оказывающие поддержку людям с нарушениями слуха и зрения, семьям с детьми и бездомным животным. Благотворители могут проверить, дошли ли по адресу их перечисления, — фонды начали публиковать на своих сайтах отчеты о полученных баллах», - говорится в сообщении.

В программе «Миллион призов» приняли участие жители Москвы, которые пришли на голосование по вопросу внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Для голосующих были подготовлены два миллиона сертификатов номиналом от одной до четырех тысяч баллов, которые можно обменять на бонусы и скидки в магазинах, кафе и ресторанах, а также направить на благотворительность.

Голосование по Конституции проходило с 25 июля по 1 июля.