РИАМО - 18 июл. В столице мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта на почве ревности ударил свою сожительницу по лицу, девушка упала и ударилась головой, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Конфликт произошел на площадке жилого дома по Кавказскому бульвару. В результате удара головой девушка получила черепно-мозговую травму с переломом основания черепа.

«В дальнейшем мужчина перенес тело женщины на скамейку вблизи дома, где от полученных телесных повреждений она скончалась», — сказала Иванова.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.