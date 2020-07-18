РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В микрорайоне Климовск Подольска на улице Молодежной двое неизвестных украли скутер, они попали на видео, их разыскивает полиция, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Двоей парней украли сине-белый скутер Honda Giorno от дома №4 на улице Молодежной 15 июля в 17:20. Они попали на камеры наблюдения - сначала как катили скутер в сторону «Евроспара», а затем - платформы Весенняя.

«В дежурную часть Климовского отдела полиции поступило заявление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия», - сказала сотрудница.

Подозреваемые: брюнет с белой сумкой на плече и белыми кроссовками, другой - блондин в куртке.