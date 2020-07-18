РИАМО - 18 июл. В Московской области выявили 173 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 61 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки в Подмосковье выздоровели от коронавирусной инфекции 327 человек, за весь период эпидемии врачи региона вылечили 43 048 пациентов.

Для профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах региона рекомендуется носить маски.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.