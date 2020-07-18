РИАМО - 18 июл. В столице активно приводят в порядок фонтаны и строят новые в рамках программы «Мой район», для горожан составили рейтинг самых красивых фонтанов Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» привлекает жителей и гостей столицы не только своей эффектной подсветкой, но и музыкальными шоу, в ходе которых струи воды двигаются в такт композиции.

«Уникальный фонтан на Биржевой площади также привлекает большое количество посетителей. Фонтан работает в нескольких режимах в зависимости от времени суток. К примеру, вечером струи воды подсвечивают яркими цветами и поднимаются над землей до нескольких метров в высоту», — отмечается в материале.

Сухой фонтан в парке «Ходынское поле» занимает площадь порядка 800 квадратных метров и спроектирован таким образом, что между строями воды можно гулять. Свыше 200 гейзеров высотой до двух метров работают в различных режимах.

Легендарный фигурный фонтан в Парке Горького является главной достопримечательностью и неизменно привлекает внимание тысяч посетителей парка культуры и отдыха. Обновленный фонтан начал работу весной прошлого года. Вечером здесь можно увидеть феерическое шоу с классическими композициями.

Фонтан «Каскад» в парке Победы в Зеленограде является главным украшением города на протяжении почти 35 лет. В 2019 году он был обновлен, теперь там оборудована художественная подсветка, создающая впечатление текущей «сказочной реки».