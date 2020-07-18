РИАМО - 18 июл. Владельца частного буксира «Янтарь» разыскивают, его судно затонуло в районе Центральной улицы Красногорска, из-за чего произошел разлив дизельного топлива, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Владельца судна уже ищут, на месте работают спасатели и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам», — написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Они отметила, что главная задача сейчас — извлечь баркас из воды и не допустить дальнейшего разлива.

Владелец накануне пришвартовал судно на улице Центральной в районе дома 89, утром судно оказалось подтоплено.