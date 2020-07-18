РИАМО - 18 июл. Темпы строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена могут ускорить, на сегодняшний день занято около 15 тысяч человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Главная проблема — это строительство самих станций. Там большое количество помещений, тоннелей, а они как раз связаны с завершением проходки. Сейчас как раз будем смотреть, как ускорить эти работы», — сказал Бочкарев журналистам.

Он также добавил, что работы развернуты на месте всех станционных комплексов.

По его словам, в настоящее время на строительстве БКЛ занято порядка 15 тысяч рабочих и 11 тоннелепроходческих комплексов.

БКЛ является крупнейшим проектом метростроительства не только в России, но и во всем мире. Ее протяженность составит 70 километров. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.