РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадал один человек, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Коммунальной 18 июля произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате лобового столкновение один пострадавший госпитализирован», - говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах, так как даже одна ошибка может стоить жизни человеку.