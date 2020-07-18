РИАМО - 18 июл. В подмосковном Красногорске из подтопленного частного судна произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На улице Центральная в районе дома 89 владелец накануне пришвартовал судно, а утром обнаружил, что оно подтоплено.

«В результате подтопления образовалось радужное пятно», — отмечается в материале.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Для устранения разлива привлекались пять единиц техники и 15 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники и шесть человек.