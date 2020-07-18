РИАМО - 18 июл. По итогам исследования проб воды, шесть из девяти купальных водоемов столицы соответствуют санитарным требованиям, заборы проводились с 6 по 8 июля, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Вода соответствует требованиями в водоемах зон отдыха «Мещерское», «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Черное озеро». Вода в зонах отдыха пляжа «Левобережный» (САО), озера «Белое» (ВАО) и в зоне отдыха «Тропарево» (ЮЗАО) не соответствует установленным требованиям.

«На контроле управления находятся 56 зон отдыха, из них девять зон отдыха с купанием (зона отдыха с купанием «Большой Садовый пруд» находится на надзоре 1-го Межрегионального управления ФМБА России) и 46 зон отдыха без купания», — отмечается в материале.

Ни в одной из 130 отобранных проб воды не обнаружили РНК-коронавирусной инфекции.

Санитарные показатели песка не соответствуют норме в зонах отдыха «Тропарево» и «Озеро Белое». Там песок заменили, проведен повторный анализ проб.

С начала сезона на 55 зонах отдыха столицы провели 12 662 исследования воды водоемов.