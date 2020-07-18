РИАМО - 18 июл. В ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Наро-Фоминске погиб один человек, пострадали шесть человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Авария произошла в поселке Калининец Наро-Фоминского округа. Легковой автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с автобусом.

«В результате ДТП погиб водитель легковушки, еще шесть человек пострадали», — говорится в сообщении.

На месте аварии в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.