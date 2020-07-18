РИАМО - 18 июл. В столице возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции вблизи одного из посольств, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел на Тверской улице днем 15 июля в ходе несогласованного митинга.

«Уроженец Азербайджана при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства применил насилие в отношении представителя власти», — сказала Иванова.

У сотрудника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчине предъявили обвинения, он находится под подпиской о невыезде.

По данным столичного ГУ МВД, в ходе акции были задержаны 139 человек, к административной ответственности привлечены 62.