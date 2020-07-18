РИАМО - 18 июл. В Подмосковье и Москве на 19 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве и Московской области предупреждение из-за грозы действует с 09:00 до 21:00 19 июля.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Орловской, Курской, Воронежской и Тамбовской областей Центрального федерального округа.

В воскресенье в Московском регионе ожидается плюс 21-23 градуса, переменная область и местами кратковременный дождь с грозой. Северо-западный и северный ветер будет дуть 3-8 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.