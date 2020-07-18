РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 июл. В подмосковном Дзержинском обустраивают 17 новых контейнерных площадок, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

«Сейчас мы обустраиваем 17 новых современных контейнерных площадок. К концу месяца они будут готовы», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что жители ежедневно жалуются на переполненные мусорные контейнеры, крупногабаритный мусор. Иванова напомнила управляющим компаниям об их ответственности. Все площадки должны быть чистыми, мусор с них вывозиться должен своевременно, в том числе и крупногабаритный.

По словам Ивановой, также много жалоб поступает на уборку подъездов. Она попросила организовать мониторинговые группы. Уже с 20 июля они займутся контролем качества уборки подъездов. Будут проверять чистоту не по заполнению журналов отчетности, а лично.

«Также попросила руководителей управляющих компаний пересмотреть график работы дворников, сделав акцент на очистке дворов от мусора с раннего утра. Из других поручений коммунальщикам - осмотр подвалов домов и парковок для проверки возможных подтоплений после проливных дождей», - заключила Иванова.