РИАМО - 18 июл. В социальных сетях ГПБУ «Мосприрода» опубликовали расписание онлайн-проекта «#Природа_на_удаленке», с 20 по 26 июля на официальных страницах пройдут знакомство с бобровым прудом, лекции о дикорастущих и декоративных растениях, «Неделя Москвы-реки» и итоги акции «Зеленое спасибо», говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«На неделе с 20 по 26 июля мы подготовили выпуск видео-рубрики «Читаем сказки о природе вместе», лекцию о различных видах дикорастущих растений, период цветения которых приходится на июль, и рассказ о декоративных растениях, которые украшают городские парки летом», - отмечается в материале.

Всю неделю будут проходить мероприятия, посвященные Дню Москвы-реки, в том числе состоятся викторины и исследовательское занятие «Изучаем микромир».

20 июля будут подведены итоги конкурса «Зеленое спасибо», в рамках которого участники присылали фото и рисунки с благодарностью медикам.

21 июля выйдет видео-рубрика «Читаем сказки о природе вместе». Юным жителям столицы прочитают рассказ Николая Сладкова «Бобровый пруд». После чего дети смогут прогуляться по такому же пруду, какой описан у Сладкова. Во время прогулки можно будет узнать, какие растения обитают на берегах водоема.

22 июля специалисты «Мосприроды» проведут лекцию о дикорастущих цветущих растениях, горожанам расскажут о тысячелистнике, васильке, зверобое, клевере и иван-чае.

23 июля в соцсетях появятся полезная информация о декоративных растениях. Москвичи смогут узнать, какие виды украшают природные территории города, и как ухаживают за посадками.

В течение недели в профиле «Красная книга Москвы» @moscowredbook в соцсети Instagram будут появляться рассказы о редких представителях флоры и фауны столицы: астрагале датском, жабе обыкновенной, бабочке зорьке (авроре), калужнице болотной, бабочке шашечника-авриния, пустельге и паутиннике чешуйчатом.