РИАМО - 18 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, пишет газета «Известия».
Постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.
«Посмотреть электронную трудовую книжку россияне смогут в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и в приложениях этих ресурсов на смартфоне», — говорится в сообщении.
Закон о введении в стране электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Данные о трудовой деятельности работников с начала года формируются в электронном виде.
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