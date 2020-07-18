РИАМО - 18 июл. Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская выпала из окна одного из домов в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Тело девушки нашли в районе улицы 1905 года. Уточняется, что 20-летняя чемпионка мира среди юниоров оставила записку, в которой написала: «Люблю».

«Александровская выступала за Австралию, но много тренировалась в России. Она дважды становилась чемпионкой Австралии», — отмечается в материале.

В последнее время девушка тренировалась в Канаде, но после травмы вернулась в Россию. У нее развилась депрессия, спортсменка ходила на приемы к психологу. В ночь перед тем, как ее нашли мертвой, фигуристка вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения.