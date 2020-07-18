РИАМО - 18 июл. Автомобилистов предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода, сообщает RT.
С предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, он написал письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Он также отметил, что сейчас в РФ размер транспортного налога не учитывает интенсивность эксплуатации автомобиля.
Если граждане уехали в другой регион или их машина сломалась, то они долгое время не будут пользоваться автомобилем, однако платить транспортный налог россияне будут в полном объеме, объяснил парламентарий.
Профильные ведомства, по словам Федорова, могут предусмотреть санкции, если транспортное средство в период освобождения от налога будет использоваться.
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