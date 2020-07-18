РИАМО - 18 июл. Автомобилистов предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода, сообщает RT.

С предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, он написал письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставить гражданам, которые планируют продолжительный период не пользоваться личным автомобилем, право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД с освобождением от уплаты транспортного налога за данный период», — написал Федоров в обращении.

Он также отметил, что сейчас в РФ размер транспортного налога не учитывает интенсивность эксплуатации автомобиля.

Если граждане уехали в другой регион или их машина сломалась, то они долгое время не будут пользоваться автомобилем, однако платить транспортный налог россияне будут в полном объеме, объяснил парламентарий.

Профильные ведомства, по словам Федорова, могут предусмотреть санкции, если транспортное средство в период освобождения от налога будет использоваться.